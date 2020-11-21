Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerinde rol aldığı ve "Bozkırda bir Anadolu masalı" sloganıyla yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisine dair her şey merak ediliyor. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı ilk 17 Ekim 2020'de ekrana gelmişti. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın hangi şehirde çekildiği araştırılıyor. Gönül Dağı nerede, hangi şehirde çekiliyor?

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.