Dilek'in ölümü sebebiyle kendine halen gelemeyen Taner, her geçen gün daha da çaresizleşirken, diziye yeni bir karakter girdi. Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, yeni bir senaryoya doğru ilerliyor.