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Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha! İzleyiciler büyük tepki gösterdi: Yıldız isim diziden ayrılıyor!

Gönül Dağı'nda bir ayrılık daha! İzleyiciler büyük tepki gösterdi: Yıldız isim diziden ayrılıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde seyirciyi şok eden bir ayrılık yaşanıyor. İşte detaylar...

09.09.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yaşanan olaylar sebebiyle gündemden düşmüyor. 3. sezonu ile seyirci karşısına geri dönen dizide üst üste ayrılıklar yaşanıyor.

  • Dilek'in ölümü sebebiyle kendine halen gelemeyen Taner, her geçen gün daha da çaresizleşirken, diziye yeni bir karakter girdi. Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi oyuncuları kadrosunda barındıran dizi, yeni bir senaryoya doğru ilerliyor.

  • Yayınlanacak olan 67. bölümde Aylin karakteri kadroya girmiş olacak. Söylentilere göre gelen Aylin karakteri Taner ile yakınlaşacak. Bu şekilde Dilek'in boşluğu doldurulmaya çalışılacak.

  • Dilek hastaneye geldiğinde onu tüm müdahalelere rağmen kurtaramayan Kenan, kendini çok çaresiz hissetmektedir. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Elif Hemşire'nin kullandığı sözler karşısında izleyicinin kafası karıştı. İddialara göre Dilek'in ölümünden kendini sorumlu tutan Kenan, kasabayı terk etme kararı alacak.

  • Gönül Dağı dizisinden ayrılırsa Kenan'ın hangi diziye geçeceği sevenleri tarafından araştırılıyor. Gönül Dağı 67. Bölüm Cumartesi akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve kafalardaki soru işaretleri cevaplarını bulmuş olacak.

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