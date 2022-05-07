Her cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, diziyi takip eden hayranları tarafından yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Gönül Dağı dizisi 63. yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı araştırılırken yayın akışında olup olmadığı diziyi takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? İşte 7 Mayıs TRT 1 yayın akışı...

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

7 Mayıs Cumartesi günü TRT 1 yayın akışında Gönül Dağı yeni bölüm yer almazken, Gönül Dağı yeni bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 MAYIS 2022

05:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Hapishanedeki Çiçek

07:20 Kalk Gidelim

10:40 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)

12:40 Kara Tahta

15:50 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

00:30 Kasaba Doktoru

03:10 Doğa İle Mücadele (Yabancı Sinema)