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Gönül Dağı 79. bölüm full izle kesintisiz! TRT 1 Gönül Dağı 79. son bölüm izle tek parça

Gönül Dağı 79. son bölüm izle!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 79. bölümü ile 24 Aralık Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Ecem Özkaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı son bölümde; Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Dizinin seyircileri Gönül Dağı 79. son bölüm izleme ekranını sorguluyor. İşte Gönül Dağı son bölüm özeti...

Giriş: 25.12.2022 - 01:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Gönül Dağı 3. sezonuyla ekranlara geliyor. Yapımcılığın Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi her cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Gönül Dağı dizisi 79. son bölüm hakkında...

  • GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

    Gönül Dağı 79. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gönül Dağı son bölüm izlemek için TRT 1'in resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM ÖZETİ

    Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır? Kenan ve Elif’in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir. İkili köylülere nasıl yardım edecektir? 

  • Zahide, Erkan'ın gitmesinden dolayı üzülmek yerine gurur duymaya karar verir. Erkan, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken haberlerde maça giden takımın otobüsün kaza haberi gelir. Erkan yaşayacak mıdır? Selami'nin ticari girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için Keriman tarafından evden kovulmuştur. İkilinin barışmasına kim yardım edecektir?

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