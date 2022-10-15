GÖNÜL DAĞI 72. BÖLÜM ÖZETİ

Zeki’nin ailesinin saldırganlığı ve tehditleri karşısında Kaya Ailesi bir arada olmaya karar verir. Veysel’in zor durumda kalmaması için hiç kimse karşılık vermeyecektir. Ancak Zeki’nin kardeşleri Ramazan’a büyük bir kötülük yapınca iki aile karşı karşıya gelir. Bu büyük kavga nasıl son bulacaktır?

Ciritçi Abdullah, Divane’nin evladını bulur. Onun için şimdi karar zamanıdır. Hem Divane’ye hem de evladına bu sırrı söyleyebilecek midir?

Atölyeleri dağılan amcaoğulları için işler zora girmiştir. Şili’deki müşterileri yapılan sözleşme gereği ürünlerini istemektedir. Amcaoğulları bu sıkıntılı durumu çözebilecekler midir?