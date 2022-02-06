Gönül Dağı 50. son bölümünde; Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Peki, Gönül Dağı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 50. son bölüm özeti....

GÖNÜL DAĞI 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

GÖNÜL DAĞI 50. SON BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir. Sefer’in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder. Ciritçi Abdullah, Sefer’i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?

GÖNÜL DAĞI 50. SON BÖLÜM TEK PARÇA!