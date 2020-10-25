TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı 2. bölüm dün gece yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Gönül Dağı 2. bölümde neler oldu? Yıllar sonra karşılaşan Taner ve Dilek'in hikayesi Gönül Dağı 3. bölümde neler olacak? İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı..
GÖNÜL DAĞI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) October 24, 2020
GÖNÜL DAĞI 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dilek’in yıllar sonra kasabaya dönüşüyle Taner’in dünyası tamamen değişmiştir. Onun gönlünü kazanabilmek için beş haftası olduğunu bilen Taner, bu sefer onun gidişine izin vermemeye kararlıdır. Ancak Dilek henüz kimsenin bilmediği birtakım sırların ağırlığından dolayı işleri erkenden bitirip kasabadan gitmek istemektedir. Taner için çocukluk aşkına kavuşma umudu gitgide sönerken Gönül Dağı imdadına yetişecektir. Taner, Dilek’le beraber Gönül Dağı’nın esrarengiz tarafına doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bu yolculuğun sonunda her ikisini de büyük bir sürpriz beklemektedir…
Öte tarafta Selami’nin düğünü bütün ülkenin konuştuğu bir dalgaya dönüşmüştür. Öyle ki Muammer ve Hüseyin oğullarının birbirleriyle görüştüğünü anlamıştır. İki aile arasındaki tansiyon artınca devreye Ciritçi Abdullah girecektir. Muammer ve Hüseyin sonunda barışabilecek midir?
Ramazan aşkından ölüp bittiği Asuman’ın gönlünü kazanmanın yolunu bulmuştur. İnce ince işlediği planı uygulamaya koyduğunda ise hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!