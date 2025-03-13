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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri'nden Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri'nden Tanyeli'ye: Hakkım helal olsun

        Entübe edilen Tanyeli için Gonca Vuslateri duygusal bir paylaşımda bulundu. Vuslateri, "Hakkım helal olsun" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 23:08 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:09
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        "Hakkım helal olsun"
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        Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Solunum desteğine ihtiyaç duyan Tanyeli, doktorlarının kararıyla entübe edildi.

        "HAKKIM HELAL OLSUN"

        Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından bulunduğu duygusal paylaşımla Tanyeli'nin sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

        Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun"

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        Gonca Vuslateri, bir başka paylaşımında ise Tanyeli'nin direncini vurgulayarak; "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" dedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Gonca Vuslateri
        #Tanyeli

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