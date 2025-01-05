Gonca Vuslateri metroda yere oturdu

YERE OTURUP KİTAP OKUDU

Ardından eşiyle metroya binen Gonca Vuslateri, yere oturup kitap okudu. Vuslateri, o anlara da, "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belimde ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım" notunu düştü.