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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri metroda yere oturdu - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri metroda yere oturdu

        Gonca Vuslateri, setten sonra eşi Levent Yaşar ile buluşup İstanbul trafiğinde kızı Asya'ya daha hızlı kavuşabilmek için toplu taşıma kullandı. Eşi ile metroya binen Vuslateri, yere oturup kitap okudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 05.01.2025 - 10:43
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          Sosyal medya aracılığı ile zaman zaman hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan Gonca Vuslateri, bu kez eşi Levent Yaşar ile toplu taşıma kullandı.

        • 2

          Setten sonra kızı Asya'ya daha hızlı kavuşabilmek ve bebeğinin banyo saatini kaçırmamak için eşi Levent Yaşar ile metroda buluşan Gonca Vuslateri, "Metroyla eve dönme maceramız" notuyla o anları yayımladı.

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          METROYU YANLIŞ PERONDA BEKLEDİLER

          Eşiyle ilk olarak yanlış peronda metro beklediğini söyleyen ünlü oyuncu, "Yanlış peronda bekliyoruz. Arkadan kalkıyormuş metrocuğumuz. Godot'yu da bekledik, olsundu. Hiç gelmeyecek bir tren aşık olduğun biriyle çok güzel bekleniyor" ifadelerini kullandı.

        • 4

          YERE OTURUP KİTAP OKUDU

          Ardından eşiyle metroya binen Gonca Vuslateri, yere oturup kitap okudu. Vuslateri, o anlara da, "Ben de bebeklerde öfke ve ağlama üzerine Aletha Solter'in kitabını okuyorum. Asya için yüklemeler devam ediyor ama belimde ağrıyorsa nerede olursam olayım çökerim, oturur bir kitap açarım" notunu düştü.

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          Gonca Vuslateri, 2024'ün mart ayında bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuş, kızı Asya'yı ise nisan ayında kucağına almıştı.

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