Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gonca Vuslateri ile Mustafa Üstündağ'dan dans performansı - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri ile Mustafa Üstündağ'dan dans performansı

        39'uncu yaşını Beyoğlu'ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Gonca Vuslateri, meslektaşı Mustafa Üstündağ ile dans etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 12:20 Güncelleme: 03.09.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Danslı kutlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        39'uncu yaşına giren Gonca Vuslateri, doğum gününde eşi Levent Yaşar ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Beyoğlu'ndaki bir mekânda parti düzenledi.

        Gonca Vuslateri'nin doğum gününe; Hakan Akkaya, Mine Koşan, Mustafa Üstündağ ve Tarık Mengüç gibi ünlü isimler katıldı.

        Gonca Vuslateri, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Mustafa Üstündağ ile dans etti.

        Gonca Vuslateri ile Mustafa Üstündağ'ın eğlenceli anları, objektiflere böyle yansıdı.

        Gonca Vuslateri, yeni yaşına yeni imajıyla girdi.
        Gonca Vuslateri, yeni yaşına yeni imajıyla girdi.
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gonca Vuslateri
        #Mustafa Üstündağ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        En çok açık veren 3. lig
        En çok açık veren 3. lig
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Lacoste'un 92 yıllık tarihinde bir ilk
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        Futbolcu fabrikası Fenerbahçe: Samandıra'dan dünyaya!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        Eski ziraat odası başkanı kanlı arazi kurbanı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Habertürk Anasayfa