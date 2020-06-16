Tabii ki herkes kendi fikrini söyleyebilir. Bu süreçte herkes zor günler geçirdi. Daha toplanıp, ölen insanlar hakkında konuşamadık. Hala yaşam mücadelesi veriyoruz. Elbette ekonomik sıkıntılarımız olacak. Hayal ettiğimiz şeylere kavuşamadığımız için psikolojik olarak da etkileneceğiz. Olur böyle şeyler.