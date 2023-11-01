Gonca Vuslateri, ultrason görüntüsünü yayımladı
Geçtiğimiz haftalarda anne olacağını açıklayan Gonca Vuslateri, bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Ultrasonda fetüsün ay yıldız şeklinde görülmesi dikkat çekti
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Gonca Vuslateri, bir süredir adını gizli tuttuğu sevgilisinden bebek beklediğini açıklamıştı.
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İlk kez anne olmaya hazırlanan Gonca Vuslateri, henüz iki haftalıkken hamileyken çekilen ultrason görüntüsünü paylaştı. Fetüsün ay yıldız şeklinde görünmesi dikkat çekti. Vuslateri, paylaşımına "Atatürk ölmedi ve benim içimde kesin yaşıyor. Ahanda ultrasonu... İlk haftasıydı karşılaştığım sanırım" notunu düştü.
Gonca Vuslateri, bu konuda Habertürk'e açıklama yaparak, "O benim çocuğumun fotoğrafı" diyerek ay yıldız şeklin photoshopla iliştirilmiş olabileceğine yönelik düşüncelerin önüne geçti.
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"GELENE 'GİT' DEMİYORUM"
Öte yandan anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri, "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.
Daha önce "Anne olmak istemedim" açıklamasında bulunan Gonca Vuslateri, bu konuya da değinerek, "Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet havalı akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'Bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o" ifadelerini kullanmıştı.
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HAVALAR ISININCA NİKÂH MASASINA OTURACAK
Havalar ısınınca nikâh masasına oturacağını da ifade eden Gonca Vuslateri daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü: Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta - börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur.
Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım. Dünyada savaş var. Doğru mu? Siz de her gün benim gibi koca koca çarşafların, çöp torbalarının içinde hayatını kaybetmiş bebek görseniz insanlığınız hangisine el verir. Ben vicdanımı sokakta bulmadım. Zihniyetime ve yüreğime yaptığım yatırım, kalitesinden şüphesizliğim böyle lakayıt bir sevinç harbine izin vermiyor. Süreç herkesin hayrına olsun. Hepinizi kucaklıyorum, insan kıymetlidir.
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"KADINLIK YALNIZCA 'ANNELİK' DEĞİLDİR" DEMİŞTİ
Gonca Vuslateri, 2022'de sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajda çocukluğunu ve anne olmakla ilgili düşüncelerini dile getirmişti. Zorluklar içerisinde darmadağın bir ailede büyüdüğünü ifade eden Vuslateri, "Anne olmayı hiç istemedim!" demişti.
Gonca Vuslateri, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. 'Anne' dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı... Bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca 'annelik' değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak... Ben de epey zorlukla, darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü ama paylaşamayan, giden, sürgün kimlikler içinde... Ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne ve babam.
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"SABAHA KADAR KUSMUŞTUM"
"İncirlik'te lojmanda ABD'li çocuklarla büyüdüm" diyen Gonca Vuslateri, sözlerine şöyle devam etmişti: Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur, ipek böceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim. Babam kesmişti birini, ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı. Hiç unutmam, unutamam... Sabaha kadar kusmuştum. İstemediğim yemeği yemediğim gibi istediğim şeyi okumak için küçük yaşta evden gittim.
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Çocukluğunu anlatmasının ardından konuyla ilgili düşüncelerini açıklayan Gonca Vuslateri, "Yaprak Dökümü'nü aratmayacak türden hayat hikâyeme bakıp, ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım; kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan... Bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim. Olanı kabul etmek, sevmek veya sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da... Varlığını, var olmuşluğunu hayatımda kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp 'Evet gördük, yaşadık. sıradaki!' demek... Gülmek, gülmek, gülmek. 'Değdi' diyebilmek, dibine kadar üzülmek. Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak... Hep denemek, hayat böyle. Bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zül etmeye gerek yok. Bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incitemez işte... Şimdi benim annelik provam" cümleleriyle sözlerini noktalamıştı.