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        Haberler Magazin Gonca Vuslateri, anne oldu - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri, anne oldu

        Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya'yı dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 09:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 09:53
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          Geçtiğimiz ay sevgilisi Levent Yaşar ile evlenen ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, anne oldu.

        • 2

          Başak Sayan, doğumu sosyal medya hesabından Gonca Vuslateri'nin kızı Asya'nın ayaklarını paylaşıp; "Asya bebek, hoşgeldin... Ne çok bekledik seni" notuyla duyurdu.

        • 3

          Gonca Vuslateri, mart ayında sosyal medya paylaştığı fotoğraflara, "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" notuyla kızının babası Levent adlı sevgilisiyle evlendiğini duyurmuştu.

        • 4

          Gonca Vuslateri, Eşinin kendi sektöründen olmadığı için duyduğu mutluluğu "Levent, devlet memuru. Benim sektörümden hayatımdan çok uzakta bir yerde. O kadar mutluyuz ki, dışarıdan sektörden olmayan biriyle olmanın verdiği bir huzur var. Benim işimin magazinsel bir tarafı var o tarafı da kışkırtıcı. Evde ünlü değilim, evin başka bir hayatı var. Benim domestik tarafım çok bilinmez. Erkek arkadaşımla hiç ortak yanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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