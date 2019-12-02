Gomis gemileri yaktı!

Galatasaray'ın geçen sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı ekibi unutamıyor.

Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve attığı gollerle şampiyonluğun mimarı olan Fransız golcü, Instagram hesabından Galatasaray

hakkında paylaşımlar yapmaya devam etti.

Gomis, Galatasaray taraftarlarına seslenirken, “Geri döndüğümde her zamankinden daha agresif bir aslan olarak döneceğim”

dedi. Fransız forvet, ayrıca “Kimse bu hissi, sevgiyi parayla veremez. Bu sevinç tamamen bana olan saygı ve sevginin karşılığıydı” paylaşımında bulundu.

34 yaşındaki forvetin mukavelesi sezon sonunda bitecek. Ancak kulübünü ikna edip ocak ayında dönebileceği konuşuluyor.