Gomis, Al Hilal'den ayrıldı

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in, Al-Hilal'den ayrıldığı açıklandı. Cuma günü Al-Baten karşılaşmasının Al Hilal formasıyla son maçı olabileceğini ve başkanla görüşmesi sonrası kararın netleşeceğini açıklayan 36 yaşındaki forvetin Arabistan macerası resmen sona erdi.

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