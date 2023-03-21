Gölmarmara'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 6 ayrı hırsızlığın şüphelisi olarak aranan S.E, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 4 güvenlik kamerası, televizyon, bilgisayar monitörü, 7 projektör, 17 kalorifer peteği, şase numarası ve motor numarası silinmiş motosiklet, kurusıkı tabanca, 3 küçükbaş hayvan, elektrik ve bakır kabloları ile çeşitli tarım aletleri ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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