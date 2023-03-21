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Gölmarmara'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde, 6 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Giriş: 21.03.2023 - 18:42 | Güncelleme: ABONE OL
Gölmarmara'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Gölmarmara'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 6 ayrı hırsızlığın şüphelisi olarak aranan S.E, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 4 güvenlik kamerası, televizyon, bilgisayar monitörü, 7 projektör, 17 kalorifer peteği, şase numarası ve motor numarası silinmiş motosiklet, kurusıkı tabanca, 3 küçükbaş hayvan, elektrik ve bakır kabloları ile çeşitli tarım aletleri ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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