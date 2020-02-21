Warriors’ın internet sitesinde yer alan açıklamada, geçen yıl haziran ayında Toronto Raptors ile oynanan NBA final serisinin 6. maçında sol diz ön çapraz bağları kopan Thompson’ın bu sezon sahalara dönmeyeceği duyuruldu.

Geçen sezon yapılan açıklamada, bu ayki all-star organizasyonunun ardından takıma dönebileceği ifade edilen Thompson’ın sahalara dönüşünün eylül ayını bulacağı belirtildi.

Kariyerine 2011’de Warriors’ta başlayan 30 yaşındaki şutör oyuncu Thompson, takımıyla 3 NBA şampiyonluğu yaşadı ve 5 kez all-star seçildi.

Thompson, geçen yıl normal sezonda maç başına 21,5 sayı, 3,8 ribaunt, 2,4 asistle oynamıştı.