Gölde facia: 2'si çocuk 5 ölü
Olay, Muş'ta meydana geldi. Muş'ta 5 kişilik ailenin baraj gölündeki pikniği facia ile sonlandı. Göle giren 13 yaşındaki küçük kız çırpınmaya başlayınca diğerleri de onu kurtarmak için suya atladı. Ama 5 kişi de sudan sağ çıkamadı.
Giriş: 09.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 09.08.2024 - 19:15
Olay, Muş'ta meydana geldi.
Muş'ta 5 kişilik ailenin baraj gölündeki pikniği facia ile sonlandı.
Göle giren 13 yaşındaki küçük kız çırpınmaya başlayınca diğerleri de onu kurtarmak için suya atladı.
Ama 5 kişi de sudan sağ çıkamadı.
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