Gölbaşı Belediyesi sokakları temizledi: "Umarım görmesi gereken görmüştür"

Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.

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Gölbaşı Belediyesi, bir sokağa yazılan "Seni seviyorum" yazısını da temizlerken, o görüntüleri "İnşallah görmesi gereken görmüştür, çünkü temizlemek zorunda kaldık" notuyla paylaştı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da "Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin" dedi.