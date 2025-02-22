Gölbaşı Belediyesi sokakları temizledi: "Umarım görmesi gereken görmüştür"
Ankara Gölbaşı Belediyesi, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen bir yolu temizlerken "Seni seviyorum" yazısını da temizledi. O görüntüleri "Umarım görmesi gereken görmüştür" diye paylaştı
Giriş: 22.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 22.02.2025 - 09:55
Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü.
Gölbaşı Belediyesi, bir sokağa yazılan "Seni seviyorum" yazısını da temizlerken, o görüntüleri "İnşallah görmesi gereken görmüştür, çünkü temizlemek zorunda kaldık" notuyla paylaştı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da "Sadece karı küredik, siz sevmeye devam edin" dedi.
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