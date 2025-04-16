Gökyüzü takvimini şimdiden işaretleyin! Nisan ayında Ay tutulması, gezegen kavuşumları ve etkileyici bir meteor yağmuru gibi olaylar geceyi aydınlatacak.

NİSAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GÖKYÜZÜ OLAYLARI

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1 NİSAN - AY VE ÜLKER YILDIZ BULUŞMASI

Gün batımının ardından batı ufkuna göz attığınızda, hilal evresindeki Ay’ı ve onun hemen yakınında Ülker (Pleiades/Yedi Kız Kardeş) Açık Yıldız Kümesi’ni birlikte görebilirsiniz. Bu güzel eşleşme, çıplak gözle kolaylıkla fark edilebilir.

2 NİSAN - AY VE JÜPİTER YAKINLAŞMASI

Hilal şeklindeki Ay bu kez Jüpiter’e komşu oluyor. Güneş battıktan sonra batı ufku üzerinde gerçekleşecek bu buluşmada, -2,1 kadirlik parlaklığıyla Jüpiter gökyüzündeki en dikkat çekici noktalardan biri olacak.

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5 NİSAN - AY VE MARS GÖKYÜZÜNDE YAN YANA

İlkdördün evresindeki Ay, bu kez Mars ile yakın konumda olacak. Kızıl Gezegen, Ay’a sadece birkaç derece uzaklıkta görünecek. Gözlem için güneybatı yönüne bakmanız yeterli. Dürbün veya teleskopla bu ikiliyi çok daha net bir şekilde inceleyebilirsiniz.

12 NİSAN - MERKÜR VE SATÜRN SABAH BULUŞMASI

Güneş doğmadan hemen önce, doğu ufkunun hemen üzerinde Merkür ile Satürn birbirine oldukça yakın görünecek. Aynı bölgede Venüs de parlayacak ancak çok daha parlak (-4,7 kadir) ve daha yüksekte olacak. Merkür ve Satürn, ufka yakın ve sönük olduğundan, bu iki gezegeni gözlemlemek için dürbün veya teleskop önerilir.

13 NİSAN - MİKRA AY DOLUNAYI Bu geceki dolunay alıştığımızdan biraz farklı olacak. Ay, Dünya’ya en uzak noktasında olduğu için daha küçük ve daha sönük görünecek. Yaklaşık 406.000 km uzaklıkta bulunan Ay, bu nedenle “Mikro Ay” olarak adlandırılıyor. Süper Ay’a göre %14 daha küçük, %30 daha az parlak olacak bu nadir görüntü kaçmaz! REKLAM 21 NİSAN - MERKÜR EN BÜYÜK BATI UZANIMINDA Merkür, Güneş'ten en uzak konumuna ulaşıyor. Gözlem için uygun bir zaman gibi görünse de, yüzeyinin ancak yarısı aydınlandığından detaylı gözlem için ayın sonlarına doğru, teleskopla yapılacak sabah gözlemleri önerilir. Doğu ufkuna yönelmek yeterli. 21-22 NİSAN - LYRİD GÖKTAŞI YAĞMURU Nisan ayının en heyecan verici olaylarından biri olan Lyrid Meteor Yağmuru’nun zirve gecesi 21-22 Nisan olacak. Saatte ortalama 10 meteor gözlemlenebilir. Gece yarısından sonra karanlık bir alanda Vega yıldızının bulunduğu Çalgı (Lyra) Takımyıldızı yönüne bakmak yeterli. Bu yağmurun kaynağı ise C/1861 G1 Thatcher kuyruklu yıldızının kalıntıları.

REKLAM 25 NİSAN - AY VE SATÜRN SABAH DANSI Yeniaya yaklaşan, %11’lik kısmı aydınlık olan ince bir Ay, Satürn’e yakın bir konumda belirecek. Aynı bölgede Venüs de göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyor olacak. Güneş doğmadan hemen önce bu üçlü; Ay, Satürn ve Venüs, doğu ufkunda birlikte görülebilecek. Harika bir sabah gözlemi fırsatı! NİSAN AYINDA GEZEGENLERİN GENEL DURUMU 1. MERKÜR Ayın başlarında gözlem için uygun değil. Ancak 20 Nisan sonrası, sabah saatlerinde teleskopla doğu ufkundan gözlemlenebilir hale geliyor. 2. VENÜS Nisan boyunca sabah gökyüzünün en parlak yıldızı! Güneş doğmadan hemen önce doğu ufkunda gözlemlenebilir. Ay ortasından itibaren Satürn ve Merkür ile birlikte güzel üçlüler oluşturacak. 3. MARS Ay boyunca akşam gökyüzünde, ufuktan yüksek bir konumda olacak. Çıplak gözle rahatlıkla görülebilir. 5 Nisan’da Ay ile yakınlaşması dikkat çekici olacak. REKLAM 4. JÜPİTER Ayın ilk yarısında, gün batımından sonra batı ufkunda parlak şekilde görülebilir. 2 Nisan’daki Ay yakınlaşması gözlem için güzel bir fırsat.

5. SATÜRN Ayın başlarında zor gözlemlense de son günlerinde doğu ufku üzerinde daha belirgin hale gelecek. 25 Nisan’da Ay ile birlikte gözlemlenmesi önerilir. Kaynak: bilimgenc/tubitak/astronomy Görsel Kaynak: istockphoto