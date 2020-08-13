Dünya dışında var olan çok fazla uzay cismi ve gezegen vardır. Bu uzay cisimleri ve birçok şekilde dünyayı doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Bu gezegenler dünyaya etki etmesi açısından birçok oluşum yaratabilmektedirler. Bu gök cisimleri meteorlar yani gök taşlarıdır.

Göktaşları uzayda hareket ederken Dünya yörüngesine girerek düşerler ve yüzeyde oldukça büyük hasar oluştururlar. Atmosfer boşluğunda binlerce göktaşı olmasına rağmen dünyaya ulaşan göktaşı sayısı yarısı kadardır. Atmosferde hareket eden Göktaşları saniye itibariyle 72 km yol kat ederler. Atmosferde yer alan göktaşları bu hareketleri sonucunda aşınmaya uğramaları nedeniyle eriyerek yeryüzüne inmeye başlarlar. Ancak erimeyen göktaşları doğrudan yeryüzüne düşmeye başlarlar.

Göktaşları kimyasal bir yapı oluşturmaktadırlar. Göktaşlarının kimyasal yapısını içeren moleküller türlerine göre 3 grupta toplanır. Yapısında demir ve taşsı olan meteorlar; silisyum, demir, karbon, alüminyum, oksijen ve magnezyum taşırlar. Yapısında demir olan meteorlar ise; germanyum, nikel, iridyum ve galyum içerirler. Ayrıca çeşitli metal türleri ve olivin adı verilen madde vardır.

Dünyanın var oluşundan bu yana dünyaya oldukça fazla göktaşı düşmüştür. Göktaşlarının yeryüzüne erimeden düşmesi sonucunda oluşturduğu çukurlara krater adı verilir. Bu kraterler göktaşının büyüklüğüne göre değişerek geniş bir alan ya da dar bir alan oluşturur. Derinliği de ona göre değişir. Göktaşları ay yüzeyinde de çok fazla krater oluşmuştur. Hatta ay yüzeyinde oluşan kraterler de oldukça eskidir.

Dünya üzerinde birçok krater bulunmaktadır. Bu kraterlerden en önemlileri ve en büyükleri birçok ülke de yer alır.

Dünyada Bulunan Kraterler

Barringer Krateri-Amerika

Deep Bay Krateri-Kanada

Bosumtwi Krateri-Gana

Aorounga Krateri-Çad

Chicxulub Krateri-Meksika

Gosses Bluff Krateri-Avustralya

Manicouagan Krateri-Kanada

Mistastin Gölü Krateri-Kanada

Clear Water Gölleri Krateri-Kanada

Kara-Kul Krateri-Tacikistan