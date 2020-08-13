Dünya dışında var olan çok fazla uzay cismi ve gezegen vardır. Bu uzay cisimleri ve birçok şekilde dünyayı doğrudan etkileme özelliğine sahiptir. Bu gezegenler dünyaya etki etmesi açısından birçok oluşum yaratabilmektedirler. Bu gök cisimleri meteorlar yani gök taşlarıdır.
Göktaşları uzayda hareket ederken Dünya yörüngesine girerek düşerler ve yüzeyde oldukça büyük hasar oluştururlar. Atmosfer boşluğunda binlerce göktaşı olmasına rağmen dünyaya ulaşan göktaşı sayısı yarısı kadardır. Atmosferde hareket eden Göktaşları saniye itibariyle 72 km yol kat ederler. Atmosferde yer alan göktaşları bu hareketleri sonucunda aşınmaya uğramaları nedeniyle eriyerek yeryüzüne inmeye başlarlar. Ancak erimeyen göktaşları doğrudan yeryüzüne düşmeye başlarlar.
Göktaşları kimyasal bir yapı oluşturmaktadırlar. Göktaşlarının kimyasal yapısını içeren moleküller türlerine göre 3 grupta toplanır. Yapısında demir ve taşsı olan meteorlar; silisyum, demir, karbon, alüminyum, oksijen ve magnezyum taşırlar. Yapısında demir olan meteorlar ise; germanyum, nikel, iridyum ve galyum içerirler. Ayrıca çeşitli metal türleri ve olivin adı verilen madde vardır.
Dünyanın var oluşundan bu yana dünyaya oldukça fazla göktaşı düşmüştür. Göktaşlarının yeryüzüne erimeden düşmesi sonucunda oluşturduğu çukurlara krater adı verilir. Bu kraterler göktaşının büyüklüğüne göre değişerek geniş bir alan ya da dar bir alan oluşturur. Derinliği de ona göre değişir. Göktaşları ay yüzeyinde de çok fazla krater oluşmuştur. Hatta ay yüzeyinde oluşan kraterler de oldukça eskidir.
Dünya üzerinde birçok krater bulunmaktadır. Bu kraterlerden en önemlileri ve en büyükleri birçok ülke de yer alır.
Dünyada Bulunan Kraterler
Barringer Krateri-Amerika
Deep Bay Krateri-Kanada
Bosumtwi Krateri-Gana
Aorounga Krateri-Çad
Chicxulub Krateri-Meksika
Gosses Bluff Krateri-Avustralya
Manicouagan Krateri-Kanada
Mistastin Gölü Krateri-Kanada
Clear Water Gölleri Krateri-Kanada
Kara-Kul Krateri-Tacikistan
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