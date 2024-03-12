Göksel, Türkiye Turnesinin İstanbul Ayağı İçin İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda Sahnedeydi.
Göksel, Dubai, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Ankara konserlerinin ardından turnesinin İstanbul ayağı için sahnedeydi. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Salonu'nda gerçekleşen konserde Göksel, kendi yazdığı ve yorumladığı hitlerinden oluşan repertuarında bulunan şarkıları seslendirdi
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"ÇALIŞMA ARZUMU, AZMİMİ ANNEMDEN ALMIŞIM"
"SAHNE BENİM EVİM"
Göksel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Bayhan Müzik organizasyonuyla sahnede olmaktan çok mutlu olduğunu ve çalışma aşkını her zaman kendisini destekleyen annesinden aldığını dile getiren Göksel; “Annemin çalışan bir kadın olma hayallerini fazlasıyla gerçekleştirmekten gururluyum, sahnem benim bir ömür emek verdiğim evim sizi ağırlamak çok güzel.” diyerek seyircilerine teşekkür etti.
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GÖKSEL, SAIL PURPLE’DA SOROPTİMİSTLERİN KATKILARIYLA YELKEN AÇACAK…
Misyonu kadınların ve kız çocuklarının bireysel ve kolektif potansiyellerine ulaşacak, özlemlerini gerçekleştirecek ve dünya çapında güçlü, barışçıl topluluklar yaratmada eşit bir sese sahip olacakları fırsatları yaratmak olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu temsilcileri de Göksel konserindeydi. TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu, Boğaziçi Soroptimist Kulübü Başkanı Ayşe Di Gioia Çakıroğlu ve Boğaziçi Soroptimist Kulübü Proje Koordinatörü Funda Sanlıman, performansı sonrası Göksel’i kulisinde ziyaret ederek hem teşekkürlerini iletti hem de birlikte yapacakları projeleri konuştular.
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Bu kapsamda Göksel, TSKF’nın desteklediği ve haziranda 14'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Kadınlar Yelken Haftası etkinliğinde Kadınlar Yelken Okulu kurucusu Neslihan Karayel ve ekibi ile birlikte yelken basarak, “Kadınlar daha iyi bir dünya için farklılık yaratabilir.” sloganına Sail Purple ile dikkat çekecek.
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Göksel İstanbul’un ardından verdiği Eskişehir konseri ile Türkiye turnesinin ilk 11 konserini tamamlamış oldu.