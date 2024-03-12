Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!

        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!

        Ukrayna'lı eşi 29 yaşındaki Anna Butim'in yüzünü falçatayla kestiği gerekçesiyle 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan 45 yaşındaki Mesut Öztürkmen'in cezası istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden yargılanan Öztürkmen'e, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan yine 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da bulunan bir AVM'de, boşanmak isteyen Ukrayna'lı eşi Anna Butim’in (29) yüzünü falçatayla kestiği iddia edilen ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mesut Öztürkmen'nin (45) cezası istinaf mahkemesince, yargılamayı yapan mahkemenin yetersiz rapor aldığı ve sanık Öztürkmen’in olayı tasarlayarak işleyip işlemediğini tartışmasız bıraktığı gerekçesiyle bozulmuştu.

        İKİNCİ KEZ KARAR VERİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre yeniden yapılan yargılamanın ardından eksiklikler tamamlandı ve Öztürkmen hakkında ikinci kez karar verildi.

        DURUŞMAYA TUTUKSUZ KATILDI

        Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mesut Öztürkmen SEGBİS ile duruşmaya katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        REKLAM

        ÖNCEKİ KARARIN TEKRARINA HÜKMETTİ

        AnnaButim’in avukatı Öztürkmen’in tasarlayarak eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Söz hakkı verilmesi üzerine Öztürkmen takdiri mahkemeye bırakırken avukatının da savunmalarını tamamlamasının ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Öztürkmen’in ‘Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan önceki kararını tekrar ederek 11 yıl 8 ay hapsine hükmetti.

        DAVANIN GEÇMİŞİ

        Davanın iddianamesinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan sanık Mesut Öztürkmen'in, boşanma aşamasındaki eşi Anna Butim'i, sosyal medyadan takip ederek, sürekli gittiğini belirlediği bir AVM'de, falçatayla saldırdığı anlatıldı.

        20 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

        İddianamede, mağdura arkadan saldıran sanığın, kulağıyla burnu arasındaki kısmı kestiği belirtildi.

        İddianamede şüphelinin amacının Anna Butim'i öldürmek olduğunu belirtilerek, çevredekilerin engellemeye çalıştığı sanığın, falçatayı rastgele sallayarak, eylemini tamamlamaya çalıştığı bildirildi. Öztürkmen'in 'Eşi tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Anna Butim
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Kadın başına aldığı darbelerle öldü! Poşete sarılı cesetle 10 gün!
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Alperen'in son durumu belli oldu
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Fenerbahçe'de sakatların son durumu!
        Cari açıkta sert düşüş
        Cari açıkta sert düşüş
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Habertürk Anasayfa