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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Para mutluluk getirir mi? Kişi başına gelir ve mutluluk ilişkisi - İş-Yaşam Haberleri

        Para mutluluk getirir mi? Kişi başına gelir ve mutluluk ilişkisi

        Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler'in yayımladığı Mutluluk Raporu ile ülkelerdeki kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) arasındaki ilişkiyi sorguladı. Genellikle kişi başına düşen GSYİH miktarı yüksek ülkelerin mutluluk listesinde de önde olduğu görülürken istisnalar da göze çarptı. Örneğin Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında 2. olmasına rağmen mutluluk sıralamasında ilk 20'ye giremedi. Türkiye ise kişi başına düşen GSYİH listesinde 67. sırada yer alırken mutluluk listesinde 106. sırada bulunuyor

        Giriş: 12.03.2024 - 12:51 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:54
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        Para mutluluk getirir mi?
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        Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) internet sitesinde 2023 Mutluluk Raporu'na dayandırılan 'Para Mutluluğu Satın Alır Mı' isimli bir rapor yayımlandı.

        Mutluluk Raporu, hazırlanırken kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ile sosyal destek, yaşam beklentisi, özgürlük, refah ve yolsuzluğun olmaması gibi kriterler göz önüne alınıyor. Veriler, kişilerin 'Cantril Merdiveni' denilen yöntemle kendilerini, belirli kategorilerde 0'dan 10'a kadar puanlamasıyla oluşturuluyor.

        IMF, ülkelerin kişi başına gelir sıralamaları ile Mutluluk Raporu'ndaki sıralamaları karşılaştırarak bir dizi sonuca ulaştı. Mutluluk listesinde genellikle gelişmiş ülkelerin üst sıralarda olduğu ancak istisnaların da bulunduğu belirtildi. Bazı gelişmekte olan ülkeler, orta gelirli ekonomiler ve düşük gelirli ekonomilerde gelir dışındaki etkenlerin puanlanmasının yaşam memnuniyetini etkilediği kaydedildi.

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        FİNLANDİYA EN ZENGİNİ DEĞİL AMA EN MUTLUSU, SİNGAPUR ZENGİN AMA EN MUTLU ÜLKELER ARASINDA DEĞİL

        Finlandiya, kişi başı GSYİH'de ilk 20'de yer almamasına rağmen, en mutlu ülke oldu. Kosta Rika kişi başına düşen GSYİH bakımından ortalamanın altında olmasına rağmen, mutluluk listesinde sıralamanın üst sıralarında yer aldı. Singapur, kişi başına düşen GSYİH sıralamasında Lüksemburg'un ardından 2. olmasına rağmen mutluluk listesinde ilk 20'ye giremedi. Kosova, Nikaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras ve Özbekistan GSYİH bakımında ortalamanın altında olmasına rağmen mutluluk listesinde üst sıralarda yer buldu. Listenin son 2 sırasındaki Afganistan ile Lübnan, diğer bütün ülkelere göre oldukça düşük puanlar aldılar.

        TÜRKİYE 106. SIRADA

        137 ülkenin bulunduğu Mutluluk Raporu'nda Türkiye, 106. sırada yer buldu. Kişi başına düşen GSYİH listesinde ise 67. sırada bulunuyoruz.

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