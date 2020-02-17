Türk pop müziğinin söz yazarı ve yorumcuları arasında yer alan Göksel, arka arkaya çıkardığı single şarkılarına 'Ben Fena Halde Aşığım' adını verdiği parçasını da dahil etti.

Şarkısına gelen ilgiliden oldukça memnun olan sanatçı, Türkiye turnesine Ankara'da start vererek ardından da Kayseri'de sevenleriyle buluştu. Konserinde sevilen şarkılarının yanında sahnede söylemekten hoşlandığı parçaları da söyleyen Göksel, enerjisiyle dikkat çekti.