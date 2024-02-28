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        Haberler Müzik Göksel'in albüm habercisi

        Göksel'in albüm habercisi

        Göksel, söz ve bestesi kendisine, düzenlemesi Sabi Saltiel'e ait olan yeni teklisi 'Bıçak'ı Soles Music & Avrupa Müzik etiketiyle yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:45
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        • 1

          Göksel’in dramatik tonlardaki yeni şarkısı 'Bıçak', acının içinden güçlü bir başkaldırıyla geçişin hikayesini anlatıyor. Sanatçının heyecanla beklenen yeni albümünün de habercisi olan 'Bıçak' her şeye rağmen hayata devam etmenin gücünü ortaya koyuyor.

        • 2

          TÜRKİYE TURNESİNDE "BIÇAK" KUTLAMASI.

          Bir yandan da Türkiye turnesine devam eden Göksel, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep konserlerine denk gelen yeni şarkısının yayınlanmasını da sahnede seyircisiyle kutladı. Bıçak'ın çıktığı gün Mardin'de tüm salon şarkıyı hep bir ağızdan söyleyerek sanatçıyı duygulandırdı. Göksel; “ 'Bıçak’ı kalbimin en dar vakitlerinde yazmıştım. Şimdi bir yerlerde, her kim aynı duygularda ise nefesim iyi gelsin isterim. Bütün o saplanan bıçaklardan sonra, iyi ki çarpıyor kalbimiz hala. İyi ki varsınız.” diyerek izleyecisine teşekkür etti.

        • 3

          Göksel turnesine Konya, Kayseri, Ankara, İstanbul ve Eskişehir ile devam edecek.

        BURÇLAR

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