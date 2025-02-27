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        Haberler Müzik Göksel için yeni imaj, yeni bir başlangıç

        Göksel için yeni imaj, yeni bir başlangıç

        Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Göksel, yıllardır müziğiyle dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor. 14 Şubat'ta yayınlanan yeni şarkısı "Pardon" ise, sadece müzikal açıdan değil, Göksel'in yeni imajıyla da dikkatleri üzerine topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 21:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:08
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        Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Göksel, yıllardır müziğiyle dinleyicilerini büyülemeye devam ediyor. 14 Şubat’ta yayınlanan yeni şarkısı 'Pardon' ise, sadece müzikal açıdan değil, sanatçının yeni imajıyla da dikkatleri üzerine topladı. Hem şarkının farklı tarzı hem de sanatçının yeni görünümü, onu bekleyenleri şaşırtan ve heyecanlandıran bir yenilik sunuyor.

        'Pardon' şarkısı, Göksel’in müziğe olan tutkusunun ve yenilikçi yaklaşımının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Her zamanki gibi samimi, içten ve doğal bir şekilde karşımıza çıkan Göksel, bu kez biraz daha farklı bir görünümle bizi şaşırttı. Saçları, kıyafetleri ve duruşuyla bambaşka bir hale bürünmüş. Ama o kadar doğal ki, sanki hep böyleymiş gibi. Yeni imajı, onun içindeki değişimi ve yeniliği yansıtıyor. Göksel, müzikle olduğu kadar görsel anlamda da kendini yenileyerek, dinleyicilerine taze bir bakış açısı sunuyor. Bu yenilik, onu daha da cazip hale getirmiş, "yeni Göksel"i benimsedikten sonra çok daha özgüvenli ve enerjik bir şekilde sahneye çıkıyor. Bu yenilikçi adım, müziğiyle olduğu kadar görsel kimliğiyle de dikkat çekiyor.

        Deniz Erdem

        Şarkının sözleri, Göksel’in kendine özgü üslubunu koruyarak, bir ilişkide yaşanan karmaşık duyguları ve içsel çatışmayı derinlemesine işliyor. 'Pardon' kelimesi, şarkının merkezine yerleştirilen bir tema olarak, hem affetme hem de kırılma noktalarına odaklanıyor. Göksel, şarkıyı söylerken duygu yoğunluğunu öne çıkarıyor ve her kelimeyle dinleyiciyi içine çekiyor.Pardon”da bir ilişkideki o kırılgan anları, pişmanlıkları ve affetmeyi arayışı çok derin bir şekilde hissediyorsunuz. Şarkının sözleri gerçekten içinize işliyor; bir yandan üzüntü, bir yandan da büyük bir cesaret barındırıyor. Sözü ve müziği Göksel’e ait olan şarkının yapımcılığını ise Deniz Erdem üstleniyor.

        O eski Göksel’i özleyenler de, yeni bir Göksel, arayanlar da bu şarkıdan kendine bir şeyler bulacaktır.

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        #GÖKSEL
        #Deniz Erdem

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