Göksel Gümüşdağ: 3-4 bölgeye transfer yapacağız
RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 6-1'lik La Fiorita galibiyetinin ardından konuştu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Gümüşdağ, "3-4 bölgeye transfer yapacağız hocanın verdiği rapor doğrultusunda." dedi.
UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Göksel Gümüşdağ karşılaşma ve transferle ilgili, "1 tane daha atabilseydik Türkiye'nin rekorunu kıracaktık. Başakşehir'in genlerinde Avrupa var. 3-4 bölgeye transfer yapacağız hocanın verdiği rapor doğrultusunda. Bugün Cumhurbaşkanımız'ın maça gelmesinden büyük bir onur duyduk. Başakşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu maçlar milli maç gibi, 5-6 bin kişi vardı tribünde. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." dedi.
YENİ TFF'YE TEBRİK
Göksel Gümüşdağ ayrıca, "Yeni TFF yönetimini tebrik ettik. Doğru şeyler yaptıkları sürece desteklerimizi sunacağız. Hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.