Göksel Gümüşdağ: 3-4 bölgeye transfer yapacağız

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda La Fiorita'yı 6-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Göksel Gümüşdağ karşılaşma ve transferle ilgili, "1 tane daha atabilseydik Türkiye'nin rekorunu kıracaktık. Başakşehir'in genlerinde Avrupa var. 3-4 bölgeye transfer yapacağız hocanın verdiği rapor doğrultusunda. Bugün Cumhurbaşkanımız'ın maça gelmesinden büyük bir onur duyduk. Başakşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu maçlar milli maç gibi, 5-6 bin kişi vardı tribünde. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum." dedi.