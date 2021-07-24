Türk pop müziğinin en güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Göksel, 2021 "Harbiye Yıldızlar Geçidi" konserleri kapsamında dün akşam sahnedeydi. Ünlü sanatçı, "Bu buluşmaları çok bekledik, lütfen maskelerimizi takalım. Bunlar son maskeli konserlerimiz olsun." diyerek, konserin açılışını "Hiç Yok" ile yaptı.
Kendi şarkılarının yanı sıra daha önce çıkardığı proje albümlerden şarkılara da repertuvarında yer veren Göksel, "Sabır", "Acıyor", "Rüzgar", "Yalnız Kuş", "Denize Bıraksam" ve en son yayınladığı "Çölde Bi Vaha" gibi imza attığı şarkılarını kendisini izlemeye gelenlerle hep bir ağızdan söyledi. Göksel'e "Rüzgar" parçasında ise İstanbul Devlet Opera ve Balesinin baş dansçılarından İlke Kodal eşlik etti.
Göksel'in sahnesine "Depresyondayım" ile Kalben konuk oldu. Kadın gücü aynı sahnede buluştu. Konserin ikinci yarısında ise izleyicileri bir sürpriz bekliyordu. Göksel'in zamansız hitlerinden "Depresyondayım"da Kalben sahneye geldi. İki kadın sanatçı düetlerinin ardından nasıl tanıştıklarını anlatarak, birbirlerine övgüler yağdırdı. Kalben "Kalp Hanım"ı da söyledikten sonra sahneyi Göksel'e bıraktı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen Göksel konseri yaklaşık iki saat sürdü.
Ünlü şarkıcı, bu özel gecede Türkiye'nin önemli moda tasarımcılarından Özlem Kaya imzalı siyah, gri ve fuşya renklerinde üç farklı kostüm giydi. Gökse'in performansını izlemeye gelenler arasında Ayşe Tolga ve kızı Can Yael Eskinazi ile Fatma Turgut da vardı.
Göksel, 27 Temmuz'da Bodrum Antik Tiyatro, 4 Ağustos'ta Ayvalık Amfi Tiyatro, 5 Ağustos'ta Kuşadası Altın Güvercin, 8 Eylül'de Denizli Açıkhava'da izleyicileri ile buluşmaya devam edecek.
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