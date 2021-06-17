Göksel Times Meydanı'nda 0:00 / 0:00

Göksel, EQUAL Türkiye kapağıyla Times Meydanı'nda yer aldı. Ünlü şarkıcı, bu durumun kendisini mutlu ettiğini, moral verdiğini söyledi

HABERTURK.COM

Göksel, şimdi EQUAL Türkiye kapağıyla New York'un dünyaca ünlü Times Meydanı'nda. Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek için her ay farklı ülkelerden gür sesli kadınları bir araya getiriyor. Müziklerinin sınırların ötesinde yeni dinleyicilerle buluşmasına destek olan global müzik programı EQUAL'da ise bu ay Avrupa Müzik'in başarılı sanatçısı Göksel yer aldı.

Göksel, Habertürk'e konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Uzun süredir dinleyicilerimizle yüz yüze gelememenin üzüntüsü içindeyiz. Bir yıldan fazla bir süredir konser veremiyoruz. Bu süreçte kendimi sürekli olarak gelecek güzel günler için telkin ettim. Sağlığıma son derece dikkat edip moralli olmaya çalıştım. Türkiye kapağıyla Times Meydanı'nda yer almak moralimin yükselmesi açısından son derece iyi geldi. Mutlu oldum. Pandemi inşallah yakın zamanda bitecek ve hepimiz güzel günlerimize döneceğiz."