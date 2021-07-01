Makyajsız Göksel

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Göksel, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte yemek yerken objektiflere yansıdı. Nişantaşı'ndaki bir restoranda görüntülenen ikili, fotoğraflandıklarını fark edince rahatsız oldu. Makyajsız olduğu görülen Göksel, yerinden kalkarak, restoranın arka kısmına geçti.