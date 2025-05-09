Göksel: 28 yıl sonra Erzincan'a tekrar kalbimi bıraktım

Göksel, devam eden turnesinin mayıs konserleri için Rize, Erzurum ve Erzincan'da sevenleriyle buluştu. Göksel, 28 yıl önce 'Uzun Uzun Yollar' şarkısının klip çekimi için gittiği Erzincan'da bu kez konser verdi.

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"BENİ HELİKOPTERLE MUNZUR DAĞI'NIN ZİRVESİNE BIRAKMIŞLARDI"

Yıllar önce şehre ilk geldiği zamanı anlatan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: Dönemin şartları için sıra dışı bir işti. Dönemin efsane valisi Recep Yazıcıoğlu, şehrin tanıtımı için herkese yardımcı oluyordu, bizimle de çok ilgilenmişti. O zaman drone'lar falan yok. Beni helikopterle Munzur Dağı'nın zirvesine bırakmışlardı. Uzaktan çekimler yapılırken yırtıcı kuşlar geldi diye beni hemen geri almışlardı. Bendeki cesarete de bakın. O zaman da hayran kalmıştım bugün de uzun uzun dolaştım, yine kalbimi bıraktım Erzincan'a.

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Bu sözlerin ardından Göksel, 'Uzun Uzun Yollar'ı Erzincan korosuyla birlikte söyledi. Şarkıcı, konserde ayrıca 23 Mayıs'ta yeni albümünden ikinci şarkıyı yayımlayacağını duyurdu.

Daha sonra gün boyunca Erzincan'ı dolaşan Göksel, at çiftliğinde vakit geçirdi.