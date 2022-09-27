Gökova körfezinde deprem

Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bir sarsıntı da Gökova körfezinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km. olarak belirlendi.

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