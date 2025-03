Daha önce 'Hep Yek' adlı film serisinde yer alan Gökhan Yıkılkan ile İnan Ulaş Torun, yıllar sonra 'Ayakçı' adlı filmde bir araya geldi. Yıkılkan ile Torun, bu kez 'Hayri' ile 'Serkan' karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Senaryosunda; Gökhan Yıkılkan ve Taha İkbal'in imzasının bulunduğu, Mustafa Kotan'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Gökhan Yıkılkan ile İnan Ulaş Torun'un yanı sıra; Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler, Zihni Göktay, Erkan Can, Emre Kınay, Emrah Kaman rol aldı. Seda Sayan ile Gülben Ergen ise kamera karşısına konuk oyuncu olarak geçti.

Gösterime 28 Mart'ta giren film; bir milyoncu açma hayali kuran kargocu 'Hayri'nin, tesadüfler sonucu eline geçen yasa dışı bir paketi teslim etmek için içine girdiği eğlence ve macera dolu yolculuğunu konu alıyor.

Filmin başrol oyuncuları; Gökhan Yıkılkan ve İnan Ulaş Torun ile bir araya geldik. İkili, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a filme dair samimi açıklamalarda bulundu.

Gökhan Yıkılkan, Şeyda Odabaş ve İnan Ulaş Torun

* Öncelikle yeni filminiz hayırlı olsun daha önce ‘Hep Yek’ serisinde birlikte yer almıştınız. Bu projede tekrar bir araya gelmek nasıl bir deneyimdi? Setteki süreciniz nasıl geçti?

Gökhan Yıkılkan: Biz zaten Ulaş ile daha önce güzel bir seri yapmıştık, 'Hep Yek'te güzel bir dinamik yakalamıştık. Dostluk anlamında bisiklete binmek gibi sanki hiç ayrılmamışız, oyun dinamiğimizi kaybetmemişiz gibi... Zaten başlar başlamaz ilk gün bir güreş sekansıyla her şey yeniden başladı ve çok keyifli başladı. Tesadüf diyebilirim. Ben filmi önceden yazmıştım. Bir gün Kadıköy'de gezerken Ulaş ile hasbelkader denk geldik. "Yahu neden tekrar birlikte olmuyoruz" deyip, bütün gün boyunca her şeyi yeniden revize edip sonra böyle bir ikiliyle 'Ayakçı' filmine yeniden başlamış bulunduk.

"DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜN ÜSTÜNDE BİR ŞEYLER ÇIKTI"

* Çekimler ne kadar sürdü?

Gökhan Yıkılkan: 3 hafta.

* Böyle bir film için bayağı başarılı bir süre...

Gökhan Yıkılkan: Çok şükür her şey o kadar yolunda gitti ki ayağımız taşa takılmadı. Neyi planladıysak o saatte bitti. Neyi ne yapmak istediysek o şekilde oldu ve bu her şeyin yolunda gitmesi filme de yansıdı. Her şey keyifli oldu. Bu rahatlık filmdeki herkese sirayet etti diyebilirim. Hatta düşündüğümüzün üstünde bir şeyler çıktı.

*Aynı zamanda Taha İkbal ile filmin senaristliğini üstlendiniz. ‘Ayakçı’ fikri nasıl ortaya çıktı?

Gökhan Yıkılkan: Taha İkbal benim eski ev arkadaşımdır. 'Hep Yek'ten sonra ben kendi yoluma devam etmeye karar verdim. Bir film yazdım. Daha sonra Taha ile birleştik. Taha ile beraber o yola girince bu filmi de Taha ile beraber yazdım. Taha ile yazdığımız bir önceki film 'Seni Bulacağım Oğlum' dijital bir platformda bayağı izlendi. Sonra dedik ki "Bunun devamı mı olsa?" Ama böyle yazarken de Taha'ya "Galiba bu değil" dedim. İçime sinmiyor, bir şey olmuyor. "Yeni bir şey olsa ne olur, ne biter?" derken hani herkesin bir kargo durumları vardır ya bir kargo gelir ve o böyle paramparça olmuştur... Bu da böyle bir adamın hikâyesi. "Bu adam niye bunu kırar?"dan yola çıkarak ve sonradan bu adamın kendine ait dertlerini kendimize dert ederek başka bir yola evirdik. Sonra yolda başka bir adamla karşılaşıp onun hayatını mahvetmesi üzerine yeni bambaşka bir hikâyeye evrildi.