Gökhan Türkmen'den oyunculuğa yeşil ışık

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gökhan Türkmen, eşi Sinem Türkmen ile Galataport'ta objektiflere yansıdı. Birlikte sahil havası almak istediklerini dile getiren çift, mağazaları dolaştı ve ardından yemek yedi.

REKLAM advertisement1

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen; "Şarkıcılık devam ediyor ama bir oyunculuk teklifi gelse düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya; "Tabii ki olabilir, kendim oynarken keyif alabileceğim ve insanların da izlerken keyif alabileceği bir projenin içinde olmak istiyorum" yanıtını vererek oyunculuğa yeşil ışık yaktı.