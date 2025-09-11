Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Gökhan Türkmen'den oyunculuğa yeşil ışık - Magazin haberleri

        Gökhan Türkmen'den oyunculuğa yeşil ışık

        Şarkıcı Gökhan Türkmen, oyunculuğa yeşil ışık yaktı. Türkmen; "Kendim oynarken keyif alabileceğim ve insanların da izlerken keyif alabileceği bir projenin içinde olmak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 14:20 Güncelleme: 11.09.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyunculuğa yeşil ışık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Gökhan Türkmen, eşi Sinem Türkmen ile Galataport'ta objektiflere yansıdı. Birlikte sahil havası almak istediklerini dile getiren çift, mağazaları dolaştı ve ardından yemek yedi.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökhan Türkmen; "Şarkıcılık devam ediyor ama bir oyunculuk teklifi gelse düşünür müsünüz?" şeklindeki soruya; "Tabii ki olabilir, kendim oynarken keyif alabileceğim ve insanların da izlerken keyif alabileceği bir projenin içinde olmak istiyorum" yanıtını vererek oyunculuğa yeşil ışık yaktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökhan Türkmen
        #Sinem Türkmen

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        'Togg mutlaka halka arz olmalı'
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Habertürk Anasayfa