"KİMSE BİLMEZ SANA OLAN SEVGİMİ"

Lisede eşiyle aynı sırayı paylaşan 39 yaşındaki şarkıcı, Aksoy ile okul yıllarında çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Eşine 17 yıl sonra aşkını ilan eden Türkmen, nostaljik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ben sana ne diyeyim, nasıl söyleyeyim… Bu dünya kaldıramaz böyle gerçek aşkı! Kimse anlayamaz… Kimse de bilmez sana olan sevgimi… Sen bile belki… Özel bir gün değil bugün. Gerek de yok seni özel kılmaya. Nazarına da kemine de gözüne de sevgilim. Sen her zaman benim kalbimde başka yüreğimde başkasın. Ciğerini bilirim; ama söylemem. Koca gözlerini bilirim ama bahsetmem. Ben senin her kalp atışını bilirim ama anlatmam. Sen bana bir lütuf, yoluma bir ışıksın. Seni çok seviyorum, İlk günkü gibi… Son nefesimi verene dek!