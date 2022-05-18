Berlin'de sevenleriyle buluştu

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Sözleri bestekar, müzisyen ve oyuncu Mert Carim'e ve müziği Gökhan Türkmen'e ait parça "Mahşer", tüm dijital müzik listelerinde son dönemde en çok dinlenen şarkı oldu.

2022 yılı boyunca konserlerine hız kesmeden devam eden Türkmen, geçtiğimiz gün Almanya'nın Berlin şehrinde sahne aldı. Türkmen'i izlemeye gelen ve mekanı tıklım tıklım dolduran sevenleri sanatçının tüm şarkılarına koro halinde eşlik etti.

Son hit "Mahşer"le açılışı yapan Gökhan Türkmen, "Heyecan","Falan Filan", "Sen İstanbul'sun", "Çatı Katı", "Lafügüzaf", "Aşk Lazım", "Taş" gibi en sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Bugüne kadar pek çok hit şarkı ve albüm yayımlayan Türkmen, son dönemde peşi sıra yayımladığı şarkılarla ve albümlerle kendi kuşağına ilham olan işlere imza atmaya devam ediyor.