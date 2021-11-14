Beşiktaş'ta Gökhan Türkmen rüzgarı!

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Sanatçı Gökhan Türkmen, geçtiğimiz cuma akşamı Beşiktaş'taki bir mekanda müzikseverlerle buluştu. Türkmen disco funk albümü '7'den 'Heyecan', 'Falan Filan', 'Çürük' gibi şarkılarının yanı sıra 'Sen İstanbul'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf', 'Taş' gibi en sevilen şarkılarını bir ağızdan sevenleriyle birlikte söyledi.

Dinleyicilere keyifli bir akşam yaşayan ünlü şarkıcı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.