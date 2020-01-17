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Aralık ayında oğlu Denizhan'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan ünlü şarkıcı Gökhan Tepe, bir proje için gittiği Erzurum'da kış sezonunu açtı.

İşten fırsat buldukça kayak yapan şarkıcıya, Erzurum'da maçı bulunan ve yakın dostu olan Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı da eşlik etti. Gökhan Tepe -13 dereceye rağmen Erzurumspor-Beşiktaş maçını izledi.