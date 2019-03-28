2040 yılına gönderme yapan bir kurgusal senaryo ile su konusunda tasarruf bilincinin yerleşmemesi halinde yaşanması muhtemel zorluklar hakkında izleyiciye bilgi veren belgesel, Gökhan Özoğuz’un uzmanlarla ve Özge Özpirinçci ile yaptığı görüşmelerle de farklı bakış açılarını ekrana taşıyor.

Su, yeryüzünde yaşayan her bir canlı için hayatın kaynağı. Ancak bugün dünyada 700 milyon insan su kıtlığı çekiyor. Bilimsel çalışmalar önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu durumun aralarında İstanbul gibi büyük metropoller başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine yayılarak milyarlarca insanı etkileyecek bir boyuta ulaşabileceğini gösteriyor. National Geographic, yeni belgeseli 25 Litre ile Türkiye’deki su tüketim alışkanlıklarına yakından bakıyor.

Su tüketiminin mevcut oranlarda devam etmesi halinde 2040 yılında Türkiye’nin de su fakiri bir ülkeye dönüşebileceğini ortaya koyan belgesel, günlük su tüketim alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerin ne denli büyük bir etkisi olabileceğine odaklanıyor. Belgesel ve senaryolu anlatımı bir araya getiren yapım, son birkaç yıldır kuraklıkla mücadele eden Cape Town’daki su kıtlığına karşı önlem olarak yerel yönetim tarafından planlanan ve kişi başı su tüketiminin günde 25 litre ile sınırlanacağı “Sıfır Günü” uygulamasından esinlenerek kurgusal bir anlatımla bu sınırlamayı 2040 Türkiye’sine uyarlıyor.