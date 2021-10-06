Gökhan Özoğuz moda dünyasına giriş yaptı

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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, GING adını verdiği ilk kapsül koleksiyonu "First Riot Collection" ile moda dünyasına adım attı.

Gökhan Özoğuz; "Rebellious Revolutionary Freedom" (Asi Devrimci Özgürlük) mottosuyla kalıpların dışında, bir kültürü, bir duruşu ve kendi farkını ortaya koyan diye tanımladığı markası GING’i tanıttı. Dün akşam @ging.rrf hesabından yaptığı canlı bir event’le markasını tanıtan 44 yaşındaki şarkıcı, çocukluğundan beri içinde biriktirdiği dünyayı bu kez desen ve dokulara döktüğünü ifade ediyor.

Koleksiyonunu gingrrf.com.tr adresinden satışa sunan Özoğuz, markasını sokak kültürüyle özdeşleştirmiş.

Markanın ilk kapsül koleksiyonu olan "First Riot Collection" tamamı özel olarak tasarlanmış 11 farklı parçadan oluşuyor.