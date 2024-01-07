Gökhan Özoğuz kızı Ayşe ile aynı filmde
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile birlikte 'Kardeş Takımı' filmi için kamera karşısına geçti
- 1
Başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın yer aldığı 'Kardeş Takımı', 19 Ocak'ta gösterime girecek.
Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da yer alıyor.
- 2
Filmde Gökhan Özoğuz'a, kızı Ayşe de eşlik ediyor. Ünlü şarkıcı, kızıyla kamera karşısına geçtiği anı sosyal medya hesabından yayımladı.
- 3
Filmin kadrosunda Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor.
Fotoğraflar: Instagram
-