Gökhan Özen: Konser özgürlüğüm elimden alındı

Gökhan Özen, çalıştığı organizasyon şirketiyle yaşadığı anlaşmazlığı ve bu süreçte hayranlarının mağdur edilmesine yönelik girişimleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla duyurdu. Şirketin sözleşmeye aykırı davrandığını, kendisini haksız yere uzun süre sözleşmeye bağlı tuttuğunu, konserlerini engellediğini ve onayı olmadan ilanlar yayımladığını belirten Özen, hukuki süreci başlattığını açıkladı. Sanatçı, sevenlerinden sadece kendi duyurularına itibar etmelerini rica etti.

"AÇILAN KONSERLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOKTUR"

Haziran ayında Harbiye Açıkhava’da gerçekleşmesi planlanan konserin bilet satışlarının bilgisi dışında başlatıldığını paylaşan Gökhan Özen, o tarihlerde yurt dışında olacağı için bu konserin gerçekleşemeyeceğini şu sözlerle dile getirdi; "8 Haziran Harbiye konseri için bilet satışlarının bu sabah tarafıma haber verilmeden açılan konserle hiçbir bağlantım yoktur. Organizatöre o tarihte yurt dışında olacağımı iletmeme rağmen şirket, yapılamayacağı önceden bilinen konser için bilet satışı açmıştır. Hukuki yollardan da durumu kendilerine ilettik. Sevenlerimin mağdur edilmemesi adına benden duymadıkça konser afiş ve ilanlarına itibar etmemelerini rica ederim. Teşekkürler."

"KONSER YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KISITLADILAR"

Gökan Özen, sözlerine şöyle devam etti; "Konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama da yapan şarkıcı, organizasyon şirketiyle yaşadığı sürecin detaylarını ise şöyle aktardı; "Sevenlerime duyurudur; bir organizasyon şirketiyle yaklaşık 2 sene önce, en fazla 6 ayda biteceği söylenen bir turne sözleşmesi imzaladık. Aradan 18 ay geçti, 12 konser sebepsiz yere iptal edildi. Ben tüm görevlerimi eksiksiz yerine getirmeme rağmen, söz konusu şirket hâlâ ikinci senesinde beni sözleşmeye bağlı tutmak istiyor. Konser yapma özgürlüğümü kısıtlayarak istediğim yerde sahne almamı engellemeye çalışıyor. Dün şirkete noter aracılığıyla ihtar çektik ve artık konser kararlarını kendi başıma alacağımı, hukuki yollarla ifade ettik."

"BİLGİM OLMADAN BİR KONSER AFİŞİ YAYIMLADILAR"

Gökhan Özen, sözlerini şöyle tamamladı; "Karşılık olarak bu sabah, onayım ve bilgim olmadan bir konser afişi yayımladılar. Bu, doğru bir tutum değil. Yapılamayacağı defalarca bildirilen bir konserin biletini satışa açmak, tarih olarak kabul etmediğim bir organizasyonu ilan etmek ve ardından da sanki ben iptal etmişim gibi gösterme çabası, hem etik dışıdır hem de hukuku yanıltmaya yönelik bir girişimdir. Üstelik bunu yaparken sevenlerimi kullanmak, kabul edilemez bir davranıştır. Bu tarz hareketleri kınıyorum. Sevenlerime sözüm şudur; lütfen benden şahsen duymadıkça hiçbir konser ilanına itibar etmeyiniz."