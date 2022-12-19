2006 yılında, müzik kariyerinin yanısıra, gelen dizi tekliflerini değerlendirerek oyunculuğa adım attı.
2007 yılında, "Yalan Dünya" isimli dizide ikinci kez başrol üstlendiği sırada; içerisinde "Tövbeliyim", "Ağlamak Sırayla", "İnkâr Etme" gibi parçaların da olduğu ve klipsiz hit serisine yine devam ettiği "Seni Özledim" "Kalsın", "İkimiz de Kaybettik" gibi şarkıları bulunduran Resimler & Hayaller albümünü çıkardı.
2008 yılında ise içerisinde klipsiz hit olmayı başaran "Öldürür Sevdan" isimli şarkıyı barındıran Bize Aşk Lazım'ı çıkardı.
2012 yılında, Demet Akalın'ın albümünde bulunan; sözü, bestesi, aranjesi Özen'e ait olan Yıkıl Karşımdan şarkısında ilk kez düet yapmıştır.
2013 yılının en başarılı albümlerinden Milyoner’i sevenleri ile buluşturdu, albümün çıkış şarkısı Budala çok büyük ilgi gördü.
Gökhan Özen 2015 yılında ise Maske albümünü sevenlerine sundu albümün çıkış klibi Mis oldu.
7 Temmuz 2010'da, Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen Sevigen ile evlendi. 16 Temmuz 2012'de Ada Deren Özen, 28 Temmuz 2015'te ise Derin Su Özen isimli kız çocukları oldu. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurdu. 2005 yılında Kuaför Mehmet Gülsüm'ün kaçırılarak dövülmesi olayında suçu teşvik nedeniyle 2 ay cezaevinde kaldı.