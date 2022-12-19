ÖZEN'DEN AÇIKLAMA: TABURCU EDİLDİM!



"Dün gece yarısı Los Angeles’ta evimde geçirdiğim kalp krizi sonrası hastanede bi süre kontrol altında kaldıktan sonra taburcu edildim. Böyle bir haberi sizlerle paylaşmayı istemezdim ama iyi gün var kötü gün var. Bundan sonrasında kontrollere devam edip stresten uzak çok sakin bir hayat yaşamayı planlıyorum. Allaha emanet"

GÖKHAN ÖZEN KİMDİR?



Gökhan Özen 29 Kasım 1979'da Ankara doğmuştur.



Dört kişilik bir çekirdek ailenin son üyesidir. Ağabeyiyle arasında iki yaş vardır. İlk ismi olan "Ahmet", dedesinin (annesinin babası) ismidir. "Gökhan Özen", 6 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu imtihanlarında yüksek başarı göstererek ilk müzik eğitimine burada çok sesli koroda başlamıştır. Dünya çapında klasikleşmiş opera eserlerini 3 sene boyunca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kez koro ile birlikte sahnede sergiledi. Aynı zamanda Ankara Radyosu'nda da eğitim almıştır.



İlkokul, ortaokul, lise olarak TED Ankara Koleji çıkışlı "Gökhan Özen", okul döneminde almaya başladığı yabancı dil eğitimine 15 yıl ağırlık vermiştir.



İlk üniversite sınavını başarıyla geçmesinin sonucunda, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. 2003 yılında, üçüncü albümünü çıkardığı sırada tekrar sınava girmiş ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni seçmiştir.



2000 yılında Özelsin isimli ilk albümünü piyasaya çıkardı