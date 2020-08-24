Yaşamını bir süredir Amerika'da sürdüren şarkıcı Gökhan Özen, milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle kızları Ada Deren ve Derin Su'dan ayrı düşmüştü.

Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte soluğu İstanbul'da alan Özen, uçaktan iner inmez kızlarına kavuştu.

40 yaşındaki şarkıcı, daha sonra kızı Ada Deren'e özel konser verdi. Gökhan Özen, keyifli anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

"BEDENSEL OLARAK BU DÜNYADAN GÖÇECEĞİMİ BİLİYORUM"