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Gökhan Göz ile Fatoş Yelliler ilk kez el ele görüntülendi!

Gökhan Göz ile Fatoş Yelliler ilk kez el ele!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin geçtiğimiz mart ayında boşandığı Fatoş Yelliler ile kısa bir süre önce aşk yaşadığını duyurmuştu. Sevgilisinin doğum günü için bir otelde sürpriz kutlama düzenleyen Göz, Yelliler ile ilk kez el ele kamera karşısına geçti

20.12.2021 - 10:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

  • SÜRPRİZ KUTLAMA

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gökhan Göz, dün akşam geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığını ilan ettiği Fatoş Yelliler'in 33. yaş günü için Anadolu yakasındaki bir otelde kutlama düzenledi. 

  • "İLK KEZ BERABER KAMERA KARŞISINDAYIZ"

    Kısa süre önce ayrılan ancak aralarındaki buzları etiren ikili, ilk kez el ele görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökhan Göz, "Kısa bir ayrılık sonrası beraberiz, bugün dostlarımızla aramızda kutlamak istedik. İlk kez beraber kamera karşısındayız. Fatoş çok güzel kalpli bir insan o her şeyi hak ediyor." dedi.

  • "GÖKHAN'IN HAYATIMDA OLMASI BÜYÜK BİR HEDİYE"

    Fatoş Yelliler, muhabirlerin doğum günü hediyesini sorması üzerine, "Hediyenin bir önemi yok bizim için, Gökhan'ın benim hayatımda olması benim için büyük bir hediye. Yine söylüyorum, kameralar karşısında söylüyorum iyi ki benim hayatımda var." ifadelerini kullandı.

  • "İNSANLAR ÇOK ACIMASIZ!"

    Kendilerine gelen eleştirilerle ilgili de konuşan Gökhan Göz, "Yorumları tek tek okuyorum, ikimiz de çocuk sahibiyiz. İki tane çocuğum var, dikkat etmek zorundayız. İnsanlar çok acımasız, aşkın mantığı yok, hesabı yok, tarifi yok, ne zaman nereden geleceği belli olmuyor. Kendisine bana karşı yaptığı fedakarlık için teşekkür ederim, bu hayatı biz tercih ettik ama insanlar eleştiri yaparken vicdanlarını unutmasınlar çocukları da düşünerek dikkat ederek yorum yaparlarsa seviniriz." dedi.

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