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Gökhan Göz ile Fatoş Yelliler aşk yaşıyor!

Gökhan Göz ile Fatoş Yelliler aşk yaşıyor

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile yollarını ayıran Gökhan Göz, türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler ile birlikteliğini ilan etti. Göz ile Yelliler, geçtiğimiz aylarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelmiş ve ikili, söylentileri yalanlamıştı

04.12.2021 - 17:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü.

  • "BOŞANMA ARİFESİNDEYKEN TANIŞTIK"

    Yelliler, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haberi yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti. 

    "MEZHEPSİZ" DEMİŞTİ

    Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler’i destekleyen her kadın da onun gibi mezhepsizdir." şeklinde sert konuşmuştu.

  • AŞKLARINI İLAN ETTİLER!

    Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlilkteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi.

    Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

    Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.

  • ESKİ EŞTEN İLK HAMLE

    Türkücü Berdan Mardini de eski eşinin aşkı ilanından sonra çocukları Ezmira ve Miran ile birlikte objektif karşısına geçti. Bir hayli keyifli olduğu görülen Mardini, gönderisinde, "Peki bu fotoğraf nasıl? Ben çekmedim. Kalbim, dünyam, her şeylerim... Dünyanın en güzel aşkları..." ifadelerine yer verdi.

  • BOŞANMANIN DETAYLARINI ANLATMIŞTI

    Öte yandan boşandıktan sonra eski eşinin yıllarca kendisini aldattığını öğrendiğini ileri süren Mardini, daha önce çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile bir akşam eve gelmek istemediği için boşandığını söyleyen Berdan Mardini, tüm detayları anlatmıştı.

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