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Gökhan Gönül: "Tekrar Fenerbahçe'de oynayabilirim"

Sezon başında Fenerbahçe'de ayrılarak Çaykur Rizespor'a giden Gökhan Gönül, kariyeri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu

17.12.2021 - 09:53 | Güncelleme: FUTBOL

  • Çaykur Rizespor'un 36 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, TRT SPOR'a açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Ben fazla metropoliten şehirleri sevmediğim için Rize gibi yerler benim için hem spora kafamı verebilmek hem de kendimi dinleyebilmek açısından çok güzel bir şehir."

     

  • "Sezona iyi başlayamadık. Herkes kendi mevkiinden farklı pozisyonlarda oynadı ve takım olarak birlikteliği sağlayamadık. Bu sezon başı kazanabileceğimiz maçların çoğunda puansız ayrıldık. Aleyhimize bariz hatalar da oldu maalesef. Son 8-10 maçtır olan periyotta içeride kazanıp dışarıda kaybediyoruz ama çok kötü oynayarak kaybetmiyoruz. İnşallah galibiyetle devam eder serimiz. Devre arasına daha iyi sonuçlarla girersek, birçok şeyi devre arasından sonra değiştireceğimize inanıyorum."

     

  • "Sakatlığımla ilgili hiçbir problemim kalmadı. Futbolu seviyorum. İnşallah bu önümüzdeki maçta da hocam şans verirse sahada olacağımı düşünüyorum. İnşallah kazanarak yolumuza devam ederiz."

     

  • "VAR'DAN SONRA YAPILAN BAZI HATALARA GERÇEKTEN İNANAMIYORUM"

    "Eskiden VAR olmadığı dönemde bir şekilde hakeme itiraz ediyorduk. Bazen itirazlarımızda sonradan izleyince hata yaptığımızı da görüyorduk. Hocam eline çarptı diyorduk, Gökhan görmedim diyordu. O zaman evet olabilir diyorduk. Biz de bir şekilde kendimizi içimizde rahatlatıyorduk. Hakem de insan sonuçta görmedi diyorduk. VAR'dan sonra bazı hatalara gerçekten inanamıyorum, aklım almıyor. Tamam görmemiş olabiliyor ama VAR'da 4 tane daha hakem pozisyonu istediği gibi izledikleri halde yaptığı hatalara inanamıyorum. Bazen diyorum ki acaba VAR olmasa mıydı."

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