Gökhan füzesinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

TÜBİTAK SAGE ile Millî Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği ile proje aşamasına geçilen Gökhan füzesinin ilk görüntüsü yayınlandı.

Gökhan özellikle havadan havaya saldırı konusunda geliştirilen ve hava araçlarının savunmasında kullanılması düşünülen bir savunma sanayii ürünü olarak ön plana çıkıyor.

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TÜBİTAK resmî sitesinde Gökhan ile ilgili şu bilgilere yer veriliyor:" Bu proje ile; hava üstünlüğünün tesis edilmesi, yüksek değerli hava araçlarının korunması ve taarruz uçaklarının kendi savunmalarını yaparak bekaya katkıda bulunabilmesi için çeşitli hava unsurlarının uzun menzilden gerçekleştirilecek bir angajman ile etkisiz hâle getirilmesini sağlayacak millî olarak geliştirilecek görüş ötesi ramjet motorlu hava-hava füze sisteminin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Gökhan ile birlikte Türkiye NATO içerisinde ramjet motorlu hava-hava füzesi üretebilen ülkeler arasına dâhil olacak.