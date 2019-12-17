17 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gökhan Çıra'nın maç sonrasındaki açıklamaları şöyle:
"(Kafasını göstererek) Bunu yapan Fatih Terim'in ekibinden birisi. Kel kafalı, zaten kafası yarılmıştı çıkarken görebilirsiniz. Muslera daha maç bitmeden 5 dakika kala yedek kulübesine laf atıyordu. Ben üzgün bir şekilde soyunma odasına gidiyordum. Geldi yanıma küfür falan etmeye başladı"
"GALATASARAY CEPHESİNE CEPHE ALDIM, AZ BİLE YAPMIŞIM"
"Ben Galatasaray altyapısında oynadım ama benim orada neler yaşadığımı kimse bilemez. Benim orada birçok arkadaşım var. Ben bunu hiçbir zaman yansıtmadım. Galatasaray camiasına bir cephe aldım. Galatasaray'ı 2-0 yenmişim, ağlayayım mı? Az bile yapmışım"
MAÇ SONUNDA VIDEO PAYLAŞTI: "ALLAH'A ŞÜKÜR İYİ Kİ BÖYLE BİR TAKIMI TUTMAMIŞIM"
Gökhan Çıra, maç sonrasında Instagram hesabından bir video paylaştı. Paylaşımında "Allah'a şükür iyi ki böyle bir takımı tutmamışım. Sen Muslera'sın bana gelip küfür ediyorsun! Sen Fatih Terim İmparatorsun demi" ifadelerini kullanan Gökhan Çıra, videoda ise şunları söyledi:
"BİZ NE BÜYÜK KULÜPMÜŞÜZ Kİ FATİH TERİM'İ MAÇA BU DENLİ ODAKLAMIŞIZ"
"Biz ne büyük bir kulüpmüşüz ki Fatih Terim'i bu denli maça odaklamışız. Biz ne büyük kulüpmüşüz ki yöneticisi, futbolcusu bana küfür edip, kafa atıp Fatih Terim'in gerçi kendi de futbolun mafyası olduğu için bir şey demiyorum ona. Kendisi yardımcı hocama gelip 'Gökhan Çıra sen misin' demesi... Gökhan Çıra benim, nerede olduğum her zaman belli! Biz o kadar büyük bir kulüpmüşüz ki Galatasaray'ın Süper Lig'de, Real Madrid'e karşı çıktığı kadrodan bir kişi eksik"
"BÜYÜKLÜĞÜ, O GRUPTAN ÇIKARAK GÖSTERECEKTİNİZ. TÜRKİYE'Yİ REZİL ETMEYECEKİNİZ"
"Şunu söylemek istiyorum ki Galatasaray'ın rakibi asla Tuzlaspor değil. Real Madrid, PSG, Club Brugge... Eğer büyüklüğü göstermek istiyorsanız, o gruptan çıkarak gösterecektiniz. Bizi de Türkiye'yi de rezil etmeyecektiniz"
"MUSLERA BANA KÜFÜR EDİYORSA, KARAKTERLİ BİR FUTBOCLU DEĞİLDİR"
"Muslera gelip bana küfrediyorsa benim için karakterli bir futbolcu değildir. İyi bir kaleci olabilir. Gelip anama küfür ediyorsa..."
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